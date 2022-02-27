Создаём антураж, который оценят любители спортивного стиля.
Такие свечи бывают в виде нескольких моделей. Но, кажется, у сникерхедов они не будут использоваться по назначению. Только в виде декора — жалко ведь плавить такую красоту.
Плакат достаточно легко интегрировать в интерьер, дополнив соответствующей рамкой. Можно распечатать любимое фото или заказать стилизованное графическое изображение.
Постелите его у самого входа – и сможете удивить гостей с первых минут. Сейчас такой ковёр можно сделать на заказ. Проявите фантазию.
В 2020 году случился настоящий «бум» на коллекционные фигурки. Спортивная тематика широко представлена, например, в культовых Funko Pop и Medicom Toy.
Для всех, у кого любовь к растениям соседствует с увлечённостью спортом, нашлось решение — кашпо для комнатных в виде игрового мяча. Если постараться, такой декор можно сделать и самому.
Можно сделать наволочку из настоящего джерси или напечатать похожую в типографии. Чем не идея для новой коллекции — собрать на своём диване всю любимую команду?
Закажите логотип любимого клуба или бренда, и дом точно преобразится.