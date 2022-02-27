6 предметов интерьера для настоящего сникерхеда

Создаём антураж, который оценят любители спортивного стиля.

Свеча в виде кроссовка

Такие свечи бывают в виде нескольких моделей. Но, кажется, у сникерхедов они не будут использоваться по назначению. Только в виде декора — жалко ведь плавить такую красоту.

Плакаты и картины

Плакат достаточно легко интегрировать в интерьер, дополнив соответствующей рамкой. Можно распечатать любимое фото или заказать стилизованное графическое изображение.

Ковёр в виде кроссовка

Постелите его у самого входа – и сможете удивить гостей с первых минут. Сейчас такой ковёр можно сделать на заказ. Проявите фантазию.

Статуэтка любимого спортсмена

В 2020 году случился настоящий «бум» на коллекционные фигурки. Спортивная тематика широко представлена, например, в культовых Funko Pop и Medicom Toy.

Кашпо для цветов

Для всех, у кого любовь к растениям соседствует с увлечённостью спортом, нашлось решение — кашпо для комнатных в виде игрового мяча. Если постараться, такой декор можно сделать и самому.

Тематическая подушка

Можно сделать наволочку из настоящего джерси или напечатать похожую в типографии. Чем не идея для новой коллекции — собрать на своём диване всю любимую команду?

Неоновая вывеска

Закажите логотип любимого клуба или бренда, и дом точно преобразится.