Забег Вaikal Ice Trail — 2022

Где и когда: Старая Ангасолка, 12-13 марта.

Место с удивительными пейзажами и будто совсем другим воздухом. Никогда не были на Байкале? А как вам такой повод? Надо ехать. Отказы не принимаются.