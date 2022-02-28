Первый весенний месяц заставит вас чаще выбираться на улицу.
Где и когда: Россия, февраль-март.
Отборочные этапы пройдут в восьми городах. Начинайте тренироваться!
Где и когда: Красноярск, 5-7 марта.
В самом сердце Сибири пройдёт зимний трейл-фестиваль. У вас будет возможность побороться со стихией и доказать, что человек всё равно сильнее. Маршруты «Исследователь Столбов», «Покоритель Енисея» и «Первооткрыватель Сибири» уже ждут вас.
Где и когда: Кисловодск, Краснодар, Сочи, 8 марта.
Отпразднуйте Международный женский день активно. Сразу в нескольких городах пройдут яркие забеги, поучаствовать может каждая желающая.
Где и когда: Роза Хутор, 9 марта и Шерегеш, 12 марта.
Веселье — на старте, скорость — на трассе и эмоции — на финише. Соревнования, которые полюбились многим в прошлом году, снова возвращаются на склоны. Смотрите прогноз погоды, подбирайте правильный парафин и готовьтесь: чтобы прийти первыми, придётся постараться.
Где и когда: Старая Ангасолка, 12-13 марта.
Место с удивительными пейзажами и будто совсем другим воздухом. Никогда не были на Байкале? А как вам такой повод? Надо ехать. Отказы не принимаются.
Где и когда: Москва, 13 марта.
«Ветер биатлона гонит нас вперёд». Любители этого вида спорта, настало ваше время! Каждый сможет принять участие в соревновании, даже если нет своей экипировки. Всё можно взять в прокат прямо на месте.
Где и когда: Дагестан, 26-27 марта.
Удивительный по красоте и незабываемый по эмоциям трейл. Перевалы, пики, глубокие расщелины, вековые сёла — всем этим можно полюбоваться на маршруте. Но будьте осторожны — можно засмотреться и вовсе забыть о финише.