Церемония расставания

В Китае ветви ивы символизируют прощание из-за созвучия иероглифов «ива» и «оставаться». На церемонии закрытия на стадион вышли 365 человек со светящимися веточками — в знак того, что каждый день мы будем вспоминать завершившуюся Олимпиаду.