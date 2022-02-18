Мы не знаем, кто его покупает, но смотреть приятно.
Бренд представляет в своём ассортименте огромное количество спортивных товаров: недавно вышел велосипед от французов, а сейчас можно купить чехлы для практически любого инвентаря.
Новая коллекция нью-йоркского бренда пестрит спортивными аксессуарами (и не только): можно найти байдарку, игрушечный бластер, карманные ножи и даже строительный уровень.
К Матчу всех звёзд НБА бренды вместе с дизайнером Дэниелом Аршамом выпустили новый игровой мяч. Tiffany давно связаны с баскетболом — компания десятилетиями создавала главный кубок ассоциации.
Однако бренд не ограничивается баскетболом — на сайте можно найти целый раздел с настольными играми. И, например, прикупить шахматы или игральные карты.
Самая свежая новинка в подборке — новая коллекция для йоги и бокса от итальянского бренда. Коллекция выполнена в двух цветах — чёрном для бокса и розовом для йоги.
Свои мячи бренд украсил традиционным треугольным логотипом. В комплект входит система для переноски с короткой ручкой из лямок с деталями из кожи.