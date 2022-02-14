В этом году в перерыве матча выступили Eminem, 50 Cent и Snoop Dog.
Успешный продюсер и битмейкер вернулся на большую сцену с нестареющим хитом The net episode, и это стало самым ярким событием в его эфирном времени, потому что образ он выбрал максимально простой — total Black.
Пожалуй, самый приметный участник перформанса появился перед зрителями в ярком спортивном костюме синего цвета с множеством аксессуаров, которые были заметны даже с самых дальних зрительских мест.
Представитель нового поколения рэперов разбавил такую мощную плеяду артистов, но совсем в ней не потерялся, устроив настоящее шоу.
Рэпер никогда не изменяет своему стилю — тёмные тона, кепка и бомбер — это всё, что нужно для успешного выступления и быстрого речитатива.
Певица появилась на сцене не только чтобы разбавить мужской речитатив, но и затем, чтобы порадовать зрителей своим блестящим образом.
И здесь мы полностью окунулись в прошлое — белая майка-алкоголичка, массивные украшения и легендарный In da Club. Этого стоило столько ждать.