Они выглядят великолепно не только на площадке, но и за её пределами.
Спортсменка любит делиться модными образами со своими подписчиками. Она отлично подбирает аксессуары и не упускает последние тренды.
За пределами ледовой арены Александр выбирает лаконичные и строгие образы, которые разбавляет комфортными вещами в стиле casual.
Марк не пренебрегает принтами и аксессуарами, что выделяет его стиль среди многих любителей минимализма. Неудивительно, ведь спортсмен не только отлично катается на коньках, но и создаёт современное искусство.
Девушка активно делится подробностями своей жизни с подписчиками и всегда выбирает для таких фотографий стильные образы. Екатерину можно увидеть и в спортивных вещах, и в совершенно женственных нарядах.
Никиту смело можно назвать поклонником уличной моды — он обожает кроссовки и выбирает бренды, которые давно стали визитной карточкой стритстайла.
Елена предпочитает классический стиль — нередко её образ дополняется каблуками и вечерними платьями. Женственность — главный элемент её луков.
Александра задаёт моду как на склоне, так и на выходах. Девушка всегда органично подбирает образы и подчёркивает свою красоту интересными формами и яркими цветами.