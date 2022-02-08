Ангелы Victoria's Secret создали спортивный бренд

Жасмин Тукс и Жозефин Скривер запустили линию стильных бра и легинсов.

В первую коллекцию бренда Joja вошли 28 вещей стоимостью от $ 64 до $ 104.

Спортивная одежда выполнена в базовых оттенках (в белом, кремовом, телесном, лиловом, терракотовом и черном цветах).

Размеры вещей в дебютной коллекции варьируются от XS до 2XL.

«Дух товарищества, который вы получаете, приводя своих подруг на тренировку, это дополнительная мотивация. Мы хотели донести это до людей через нашу одежду», — говорят основательницы бренда.

Приобрести товары Joja можно уже сейчас.