Важнейшие термины сникер-культуры.
Это человек, который живёт кроссовками и дышит ими. Эти люди собирают кроссовки и иногда продают их. Обычно очень хорошо осведомлены о новостях и будущих релизах кроссовок.
Обращали когда-нибудь внимание на концы своих шнурков? На них всегда есть специальный наконечник. Он может быть и стальной, но, как правило, его делают из пластика.
Маленькая бирка, которую вы найдёте в нижней части системы шнуровки, наиболее часто используется в Nike Air Force 1. Чаще всего сделана из пластика или металла.
Человек, который покупает кроссовки с единственной целью перепродать их дороже (сразу же или через некоторое время) для получения прибыли.
Лотерея, которую устраивают обувные магазины перед выпуском лимитированной партии в продажу. Разыгрывается как раз право на приобретение экземпляра.
Подделка. Сленговый термин, используемый для обозначения неаутентичных и поддельных кроссовок.
Это тоже фейковая обувь, но более тщательно проработанная. В таких моделях сложно отличить все внешние детали от оригинала.
Это сотрудничество двух или трёх компаний для создания единой коллекции. Как правило, это мировой спортивный бренд и какая-нибудь знаменитость или ритейлер.
Обычно это иначе оформленные или полностью переделанные вручную модели. Такие кроссовки изготавливаются в одном или нескольких экземплярах.
Это выпуск эксклюзивных товаров в ограниченном количестве. Дропы создают искусственный дефицит и высокий спрос на модель, тем самым повышая цену.
Человек, у которого нет своего собственного вкуса и который покупает только то, что популярно в данный момент.