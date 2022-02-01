Второй зимний месяц не заставит вас скучать дома.
Где и когда: Каток «Искра», 12 февраля.
Ежегодный уличный турнир по хоккею вновь готовит лёд. Запредельные скорости, феноменальные финты с шайбой и клюшкой и, естественно, жаркие эмоции.
Где и когда: Алабино, 12 февраля.
Полоса препятствий разработана таким образом, что пройти её сможет абсолютно любой человек вне зависимости от уровня подготовки. Стоять на месте у вас точно не получится. Будет жарко — это мы гарантируем.
Где и когда: Парк Лесоводов, 13 февраля.
Ежегодный забег на дистанции 2,5, 5, 10 и 21 км пройдёт в канун Дня всех влюблённых. Парни, если вы захотите сделать предложение руки и сердца своей второй половинке, то лучше места и времени точно не найти.
Где и когда: Парк 850-летия Москвы,13 февраля.
Совсем скоро пройдёт биатлонный кубок среди любителей. Для участия необходимо только желание и лыжный инвентарь, а винтовку предоставят организаторы. Вас будут ждать 6,6 км трассы и два огневых рубежа.
Где и когда: «Сочи Автодром», 19-20 февраля.
Sochi Drift Challenge — возможность для талантливых пилотов проявить себя не на улицах или парковках городов, а легально и на российской трассе Формулы-1.
Где и когда: легкоатлетический манеж НИУ МГСУ, 26 февраля.
Вас будут ждать дистанции 200, 400, 1000 метров и эстафета 4х200. Важно, что всё будет проходить не на улице, а в помещении.