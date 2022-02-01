Забег «Любовь на бегу – 2022», Уфа

Где и когда: Парк Лесоводов, 13 февраля.

Ежегодный забег на дистанции 2,5, 5, 10 и 21 км пройдёт в канун Дня всех влюблённых. Парни, если вы захотите сделать предложение руки и сердца своей второй половинке, то лучше места и времени точно не найти.