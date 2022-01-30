5 эффективных упражнений для прокачки ног и ягодиц

Фитнес-тренер Елена Скоблова рассказала, как привести в порядок одну из самых проблемных зон.
Упражнение прорабатывает «капризную» внутреннюю поверхность бедра и формирует рельефные ягодицы. Его можно делать с отягощениями или без – в зависимости от ваших физических возможностей.
В работе участвуют внешняя и внутренняя части бёдер и ягодицы. Можно добавить утяжелители или фитнес-резинки, и тогда эффекта будет больше.
Упражнение заставит поработать все группы мышц и поможет повысить выносливость и скорость. Прыжки не только укрепят бёдра и ягодицы, но и не дадут вам заскучать.
Одно из самых эффективных и простых упражнений для укрепления ягодиц и задней поверхности бедра. Дополнительным бонусом будет и то, что мостик прорабатывает мышцы пресса и спины.
Упражнение прорабатывает переднюю, заднюю, внешнюю и внутреннюю поверхности бёдер. При желании его можно делать с утяжелителями для большего эффекта.
Если хотите добавить к уже перечисленным упражнениям чего-то новенького, попробуйте нашу тренировку.