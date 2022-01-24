Их путь доказывает, что талант — это лишь малая часть успеха.
«Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош. Без дисциплины ты ничто».
«Сомнение устраняется только действием. Если ты не работаешь, то тут возникает сомнение».
«Игрок, который продолжает тренироваться после того, как все остальные закончили, который доигрывает третий сет при порывах ветра и проливным дождём, обязательно победит».
«Момент, когда ты сдаёшься, это момент, когда ты позволяешь кому-то другому побеждать».
«Я всегда считал, что, если ты хочешь добиться чего-то особенного в жизни, тебе нужно работать, работать, а потом ещё работать».
«Если вы хотите быть лучшим, вы должны делать то, что другие люди не хотят делать».
«Нет ничего лучше упорной работы. Только работа, а не талант может принести вам успех сегодня».
«Многие думают, что мой талант исключительно от природы, но спешу заверить вас, что мне пришлось долго и упорно работать, для того чтобы стать тем Усэйном Болтом, которого все знают».
«Нет смысла идти на турнир, если ты не веришь, что сможешь его выиграть».