6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь

Рассказывает фитнес-тренер Андрей Семешов.

Солёная пища

Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме. Чтобы избежать этого, постарайтесь отказаться от солёной еды во время ужина.

Большое количество углеводов

Сахар, как и соль, задерживает жидкость и приводит к «лишним» килограммам.

Алкоголь

Спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что тоже задерживает жидкость в теле.

Предменструальный синдром

Женщины набирают «водный» вес примерно за 5 дней до начала цикла. Задержка жидкости недолговечна, но лишние килограммы на весах не исключены. Через несколько дней вес придёт в норму.

Непереваренная пища

Непереносимость яиц, глютена, сои, молока может вызвать вздутие живота и задержку жидкости. Чтобы этого не происходило, стоит исключить определённые продукты из рациона.

Строгая диета

Если после жёстких ограничений в еде вы резко вернётесь к вредной пище, тело может начать активно накапливать доступный жир. Чтобы избежать этого, стоит осторожно выбирать диету.

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