Выбор редакции: стильные часы, с которыми и в огонь, и в воду

Эти модели точно не подведут.

Hublot Big Bang All Black Zermatt

Посвящённые горе Маттерхорн новые часы бренда выполнены с использованием керамики. Мужская версия выпущена в количестве 100 штук, женская — 50 штук.

Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium

Ультратонкие, компактные и прочные часы с GPS, наручным пульсометром, барометром и универсальным минималистичным дизайном.

G-shock MUDMASTER

Невозможно придумать место и ситуацию, где «шоки» не смогли бы выглядеть органично и вселять уверенность. Эта модель достойно продолжает культ.

Certina DS Podium

Экспедиция в Гималаи, погружение на дно океана, спуск на лыжах с Эвереста или чемпионат мира по мотокроссу — эти часы уже успели побывать везде.

Hamilton Khaki Aviation

Серия часов посвящена невероятной самоотверженности и смелости горной службы спасения Швейцарии.