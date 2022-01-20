Минспорта и Федерация компьютерного спорта согласовали новые стандарты подготовки игроков.
Чтобы попасть в группу высшего спортивного мастерства, мужчина должен пробежать 3 км за 15 минут, 100-метровку за 14,4 секунды и сделать 25 приседаний без остановки.
У девушек всё проще. Они должны пробежать 2 км за 12 минут, 100-метровку за 17,6 секунды и сделать 23 приседания без остановки.
Среди обязательных нормативов для всех есть наклоны вперёд и подъёмы туловища на время. Также игрок должен сдать обязательный тест на определение технического мастерства.
Игроки должны развивать быстроту, выносливость и координацию, чтобы показывать высокие результаты. Также незначительную роль в киберспорте будут играть гибкость и сила спортсмена.