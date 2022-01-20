Он создан из на 100% переработанного пластика, который подняли со дна мирового океана.
Плавучий теннисный корт расположился посреди Большого Барьерного рифа и призван повысить осведомлённость о попадании пластика в океаны.
Корт довольно устойчив и располагается на поверхности баржи, которая регулярно проходит через риф, завершая экологические морские строительные проекты.
Parley — это глобальная сеть, созданная, чтобы повысить осведомленность о красоте и хрупкости океанов и сотрудничать в проектах, которые могут положить конец их разрушению.
С 2015 года adidas сотрудничает с Parley, создавая одежду и обувь из переработанного пластика, что помогает уменьшить количество мусора, попадающего в океан.
Акция приурочена к старту Australian Оpen и к выходу высокоэффективной линейки одежды, частично изготовленной из пластика. Именно в ней на турнире выступают атлеты adidas.
После показательного матча теннисных звёзд Австралии корт был передан в дар местной школе Таунсвилла.