Стартовая цена – $ 2 тыс.
Релиз долгожданной коллаборации Louis Vuitton х Nike состоится на специальном благотворительном онлайн-аукционе Sotheby's. Кроссовки создал Вирджил Абло, смерть которого недавно оплакивал весь мир.
В дизайне модели использована кожа со знаковой монограммой LV. Надпись «AIR» на подошве и подписанные шнурки отсылают к эстетике Off-White.
Известно, что с молотка уйдут 200 пар кроссовок. Торги пройдут с 26 января по 8 февраля. Стартовая цена — $ 2 тыс. (около 150 000 рублей).
Каждая пара будет продаваться со специальным футляром Louis Vuitton из оранжевой кожи с тиснением LV, биркой и белым «свушем».
Вырученные с продаж средства будут направлены в специальный фонд покойного дизайнера, который занимается поддержкой афроамериканцев, желающих работать в модной индустрии.