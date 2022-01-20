Рассказывает нутрициолог Анна Берсенева.
Это связано с гормонами. Если вы съели плитку шоколада, через короткое время произойдёт скачок инсулина, а настроение улучшится. Но потом неизбежно последуют спад и апатия.
Из-за сахаросодержащих продуктов кожа становится более жирной, потому что усиливается работа сальных желёз.
Чрезмерное употребление сладкого приводит к проблемам со сном и провоцирует усталость. После резкого скачка уровень инсулина быстро снижается, что и вызывает сонливость.
Поджелудочная железа усиленно синтезирует инсулин, чтобы переработать сахар. Потом он резко падает, и тогда организм инстинктивно требует перекуса.
Употребление сладкого провоцирует выброс дофамина – гормона удовлетворения и счастья. При отказе от сладостей начинается дофаминовая «ломка», поэтому организм требует сахаросодержащих продуктов.