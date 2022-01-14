5 лучших видов приседаний для подтянутых ягодиц

Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что сильные ягодичные мышцы не только красиво выглядят, но и уменьшают риск проблем с поясницей.

Классические приседания

Упражнение одинаково распределяет нагрузку на переднюю и заднюю поверхность бедра. Это основа, которой нужно овладеть каждому.

Плие

Оно подойдёт тем, кто хочет максимально задействовать внутреннюю часть бёдер и подтянуть ягодицы, при этом не увеличивая в размерах переднюю часть ног.

Сумо

Его любят за максимальное включение ягодиц и минимальную работу передней поверхности бедра. Отлично прокачивает внутреннюю часть бедра.

Приседания с узкой постановкой ног

Подойдёт тем, кто хочет нарастить мощную переднюю поверхность бедра, при этом минимально задействуя ягодицы.

Приседания на одной ноге

В упражнении участвует большое количество мышц, что позволяет прокачать низ тела с собственным весом. Нагружаются ягодицы, передняя и задняя поверхности бедра.

Подробнее по теме: Как правильно делать приседания?

Здесь есть видео, на которых можно посмотреть верную технику выполнения всех перечисленных ранее упражнений.