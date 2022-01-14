Фитнес-эксперт Егор Фукалов считает, что сильные ягодичные мышцы не только красиво выглядят, но и уменьшают риск проблем с поясницей.
Упражнение одинаково распределяет нагрузку на переднюю и заднюю поверхность бедра. Это основа, которой нужно овладеть каждому.
Оно подойдёт тем, кто хочет максимально задействовать внутреннюю часть бёдер и подтянуть ягодицы, при этом не увеличивая в размерах переднюю часть ног.
Его любят за максимальное включение ягодиц и минимальную работу передней поверхности бедра. Отлично прокачивает внутреннюю часть бедра.
Подойдёт тем, кто хочет нарастить мощную переднюю поверхность бедра, при этом минимально задействуя ягодицы.
В упражнении участвует большое количество мышц, что позволяет прокачать низ тела с собственным весом. Нагружаются ягодицы, передняя и задняя поверхности бедра.
Здесь есть видео, на которых можно посмотреть верную технику выполнения всех перечисленных ранее упражнений.