6 стильных и практичных аксессуаров для зимы

Тепло в тренде: шапки-ушанки и рукавички возвращаются, но уже в современном исполнении.

Жилет Ushatava

Пух зафиксирован в специальных пуховых пакетах, что позволило добиться его равномерного распределения. Этот стильный аксессуар способен выдержать серьёзные морозы до -30°С.

Рукавички ZNWR

Фиксирующая тепло резинка и тёплая подкладка из флиса обеспечивают сохранение тепла до -25°С. Такие варежки станут отличным стильным штрихом в любом зимнем гардеробе.

Четырёхслойные брюки UNIQLO

Уникальная четырёхслойная структура материала не пропускает холод и сохраняет тепло: брюки утеплены ветронепродуваемым флисом и подкладкой из синтепона.

Манишка COS c капюшоном

Такой стильный аксессуар выполняет функцию дополнительной защиты от холода. Это одновременно шарф, шапка и жилет, который сохраняет тело. Одевать такую манишку лучше всего под верхнюю одежду.

Утеплённая шапка-ушанка от GATE31

Холодные сезоны сменяют друг друга, а фасон шапки-ушанки остаётся актуальным. Шапка защитит вас от морозов и осадков, ведь она выполнена из водоотталкивающей ткани и имеет слой утеплителя.

Стёганые гетры MIEDERES

Аксессуар точно выделит вас из толпы и станет отличным хранителем тепла. Такие гетры не пропускают ветер и удерживают тепло за счёт своего объёма.