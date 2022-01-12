Тепло в тренде: шапки-ушанки и рукавички возвращаются, но уже в современном исполнении.
Пух зафиксирован в специальных пуховых пакетах, что позволило добиться его равномерного распределения. Этот стильный аксессуар способен выдержать серьёзные морозы до -30°С.
Фиксирующая тепло резинка и тёплая подкладка из флиса обеспечивают сохранение тепла до -25°С. Такие варежки станут отличным стильным штрихом в любом зимнем гардеробе.
Уникальная четырёхслойная структура материала не пропускает холод и сохраняет тепло: брюки утеплены ветронепродуваемым флисом и подкладкой из синтепона.
Такой стильный аксессуар выполняет функцию дополнительной защиты от холода. Это одновременно шарф, шапка и жилет, который сохраняет тело. Одевать такую манишку лучше всего под верхнюю одежду.
Холодные сезоны сменяют друг друга, а фасон шапки-ушанки остаётся актуальным. Шапка защитит вас от морозов и осадков, ведь она выполнена из водоотталкивающей ткани и имеет слой утеплителя.
Аксессуар точно выделит вас из толпы и станет отличным хранителем тепла. Такие гетры не пропускают ветер и удерживают тепло за счёт своего объёма.