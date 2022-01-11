Посещать баню полезно, но не всем, считает терапевт Марина Казакова.
В бане горячий воздух, и организм пытается охладиться. А потому сердечно-сосудистая система испытывает то же самое, как и при физической нагрузке.
Это некий метод закаливания, как контрастный душ или обливание холодной водой. Однако для такого эффекта посещать баню нужно регулярно и находиться там комфортное время.
Многим нравится расслабляться в бане после напряжённой рабочей недели или просто радовать себя спа-процедурами.
Она оказывает эффект на разные системы организма, а потому стоит быть особенно осторожными с этой процедурой.