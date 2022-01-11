3 причины регулярно ходить в баню

Посещать баню полезно, но не всем, считает терапевт Марина Казакова.

Кардионагрузка средней интенсивности

В бане горячий воздух, и организм пытается охладиться. А потому сердечно-сосудистая система испытывает то же самое, как и при физической нагрузке.

Профилактика простудных заболеваний

Это некий метод закаливания, как контрастный душ или обливание холодной водой. Однако для такого эффекта посещать баню нужно регулярно и находиться там комфортное время.

Расслабление

Многим нравится расслабляться в бане после напряжённой рабочей недели или просто радовать себя спа-процедурами.

Подробнее: Как баня влияет на здоровье и когда туда нужно ходить?

Она оказывает эффект на разные системы организма, а потому стоит быть особенно осторожными с этой процедурой.