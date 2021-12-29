Первый месяц нового года принесёт немало сюрпризов любителям спорта.
Когда: 7 января.
В 2001-м забег проходил при температуре -39 градусов. Если вы любите экстрим, то пора задуматься об участии и смотреть билеты.
Где и когда: Всеволжский район, 8-10 января.
Приготовьтесь. Самых сильных духом будут ждать дистанции на 80, 30, 10 и 5 км. А тех, кто считает себя сверхчеловеком — целых 160 км! Выбор за вами.
Где и когда: Парк «Мещерский», 15 января.
Соревнование будет скоростным, если вы профессионал. А если любитель или новичок, то лёгким. Почему? Всё просто: рельеф трассы практически плоский.
Где и когда: Горнолыжный клуб Тягачёва, 15 января.
Любительский чемпионат по слалому на лыжах и сноубордах уже готовится принять участников. Понимаете, к чему мы ведём?
Где и когда: Воробьёвы горы, 15-16 января.
Организаторы готовы предложить вам совершенно новые условия для игры с мячом. Участвовать необязательно, а посмотреть стоит.
Где и когда: Сергиев Посад, 22 января.
Хотите пробежать по снежному лесу ночью? Не проблема. Вас ждут дистанции на 5 и 11 км, фейерверк по ходу маршрута и костёр на финише.
Где и когда: Сочи Автодром, 22-23 января.
Если вы фанат скорости и запаха жжёной резины, то вам стоит заглянуть на ближайший этап соревнования.
Где и когда: курорт «Игора», 29 января.
В этом году в России будет четыре гонки по спуску на коньках. И одна из них пройдёт совсем скоро. Заряд драйва вам гарантирован.
Где и когда: Всеволжский район, 30 января.
Участники преодолеют дистанции в 1, 5, 10 или 42 км, чтобы отдать дань уважения защитникам блокадного Ленинграда.
Год обещает быть активным и насыщенным в плане спорта.