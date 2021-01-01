Несколько идей, с которых стоит начать новую жизнь.
В новом году нет места неправильному питанию, курению и сидячему образу жизни, для положительной трансформации нужно сделать эти три вещи своей рутиной.
Первый день года — отличная возможность заняться планами на будущее, если весь декабрь вам просто было не до этого. Составьте большой и подробный план, чтобы было легче добиваться целей.
Хотя бы полчаса пешей прогулки будут полезны для здоровья и общего самочувствия. К тому же на улицах будет спокойно и малолюдно.
Начать новый год в чистом доме — приятно и полезно. Гигиена жилища особенно важна для иммунитета и снижения риска заражения, особенно в период пандемии.
Хобби поможет снять стресс и научиться чему-то новому. Хобби необязательно монетизировать, прежде всего оно должно наполнять вас позитивными эмоциями и отвлекать от груза рутинных проблем.
Можно отдать старые вещи нуждающимся или перевести деньги в благотворительную организацию. Это точно сделает вас счастливее.