Том Дейли запустил свой бренд одежды со свитерами

Это тот самый спортсмен, который вязал на трибунах в Токио.

Всё началось в Токио

В августе 2021 года в сети завирусились фото Тома, который вязал прямо между своими выступлениями.

Недавно Том Дейли запустил свой бренд одежды с милыми и уютными свитерами. 

В первой коллекции есть длинные шарфы и милые шапки.

Особенно актуальны новогодние свитеры.

А ещё есть объёмные кардиганы и модные сейчас жилеты.

Ну и куда без тёплых носков и уютного пледа. Всё это можно найти на сайте бренда. Там же спортсмен выкладывает руководства по вязанию.