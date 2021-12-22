Это тот самый спортсмен, который вязал на трибунах в Токио.
В августе 2021 года в сети завирусились фото Тома, который вязал прямо между своими выступлениями.
Недавно Том Дейли запустил свой бренд одежды с милыми и уютными свитерами.
В первой коллекции есть длинные шарфы и милые шапки.
Особенно актуальны новогодние свитеры.
А ещё есть объёмные кардиганы и модные сейчас жилеты.
Ну и куда без тёплых носков и уютного пледа. Всё это можно найти на сайте бренда. Там же спортсмен выкладывает руководства по вязанию.