Тюбинг – современный вид санок, который подарит незабываемые впечатления и повысит уровень адреналина.
Режим работы:
Парк «Сказка»: ежедневно с 10:00 до 21:00.
«Лата Трэк»: будние дни – с 13:00 до 23:30 (понедельник с 14:00), в выходные и праздники – с 9:00 до 23:30.
Режим работы: будние дни – с 12:00 до 20:00, выходные и праздники – с 11:00 до 21:00.
Будние дни – с 11:00 до 21:45, в выходные – с 10:00 до 22:45.
Режим работы: будние дни – с 14:00 до 23:00, выходные – с 9:00 до 23:00. Каждый понедельник – до 14:00.
Что купить, чтобы круто выглядеть?