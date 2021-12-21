Соревнования «Скорость»

Где и когда: 26 февраля и 4 декабря, манеж НИУ МГСУ.

Проверьте свои силы на спринтерских и средних дистанциях. Преодолейте от 60 до 3000 м и соберите команду для участия в эстафете.