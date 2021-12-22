Эти модели перепродаются за баснословные деньги. И их покупают.
Коллаборация Off-White и Nike продаётся сейчас по цене около $ 1,067 при начальном прайсе в $ 180.
Низкая версия грандиозного сотрудничества Трэвис и Nike доступна за $ 1,360 вместо $ 150 в день выпуска.
Это одна из самых труднодоступных моделей во всём списке. Если вы её найдёте, то за $ 1,421, а могли бы купить за $ 110 в день выхода.
Среди представителей спортивных гигантов в этом году появился представитель люкса — модель из этой коллаборации вышла совсем недавно, но уже продаётся за $ 1,409 — $ 1,477 вместо $ 1,290.
Trophy Room — проект сына Майкла Джордана, который взвинтил цену на кроссовки с автографом игрока Bulls с заявленных $ 190 до $ 2,640 — $ 3,113 на ресейл-площадках.
Лидер рынка в этом году — коллаборация теперь уже скандального певца с брендом Jordan. Пару продают за рекордные $ 3,283 вместо $ 200 на июльском релизе.