10 идей для подарка спортсменам на Новый год

Вместе с редактором  Маргаритой Иванниковой составили список вещей, которые приятно удивят ваших друзей.

Бутылка для фитнеса

В спортивных магазинах большой выбор стильных бутылок от 500 мл до 2 л. Подойдёт всем любителям спорта.

Сертификат в спортивный магазин

Подарите свободу выбора. Например, в Nike доступны подарочные карты с открытым и фиксированным номиналом.

Перчатки для фитнеса

Защищают руки и улучшают сцепление со штангами. Для их покупки нужно понимать размер ладони человека.

Сеанс в SPA

Пригодится всем спортсменам, чтобы снять зажимы с мышц, подготовить тело к физическим нагрузкам и устранить боль после тренировки.

Беспроводные наушники

Тренировки без музыки – скучны, а классические проводные наушники постоянно путаются. Ваш подарок точно не останется без внимания.

Фитнес-резинки

Они подходят как новичкам, так и опытным спортсменам. С ними тренировка станет эффективнее и разнообразнее.

Красивая спортивная сумка

Можно выбрать объёмную для зала или поясную – для пробежек. С новой сумкой ходить на спорт куда приятнее!

Смарт-часы

На них есть несколько видов тренировок. Умные часы показывают ритм сердца, измеряют сон и дневную активность.

Блендер

Он поможет приготовить разные вкусные и полезные блюда: соусы, супы и смузи. Такой подарок упростит спортсмену процесс приготовления пищи.

Пищевые добавки

Протеин, гейнер, BCAA и другие позиции из раздела спортивного питания. Но добавки используют не все спортсмены. Поэтому лучше знать наверняка, будет ли интересен такой подарок вашему другу.

Массажёр для тела

Фитнес-гаджет, снимающий напряжение в разных группах мышц после тренировки и повышающий их работоспособность. Незаменимый аксессуар!

Ещё по теме: Спортивный инвентарь от люксовых брендов

8 вещей, которые можно считать произведением искусства.