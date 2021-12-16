Вместе с редактором Маргаритой Иванниковой составили список вещей, которые приятно удивят ваших друзей.
В спортивных магазинах большой выбор стильных бутылок от 500 мл до 2 л. Подойдёт всем любителям спорта.
Подарите свободу выбора. Например, в Nike доступны подарочные карты с открытым и фиксированным номиналом.
Защищают руки и улучшают сцепление со штангами. Для их покупки нужно понимать размер ладони человека.
Пригодится всем спортсменам, чтобы снять зажимы с мышц, подготовить тело к физическим нагрузкам и устранить боль после тренировки.
Тренировки без музыки – скучны, а классические проводные наушники постоянно путаются. Ваш подарок точно не останется без внимания.
Они подходят как новичкам, так и опытным спортсменам. С ними тренировка станет эффективнее и разнообразнее.
Можно выбрать объёмную для зала или поясную – для пробежек. С новой сумкой ходить на спорт куда приятнее!
На них есть несколько видов тренировок. Умные часы показывают ритм сердца, измеряют сон и дневную активность.
Он поможет приготовить разные вкусные и полезные блюда: соусы, супы и смузи. Такой подарок упростит спортсмену процесс приготовления пищи.
Протеин, гейнер, BCAA и другие позиции из раздела спортивного питания. Но добавки используют не все спортсмены. Поэтому лучше знать наверняка, будет ли интересен такой подарок вашему другу.
Фитнес-гаджет, снимающий напряжение в разных группах мышц после тренировки и повышающий их работоспособность. Незаменимый аксессуар!
8 вещей, которые можно считать произведением искусства.