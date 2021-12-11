7 приёмов, которые помогут быстро уснуть

Рассказывает сомнолог Оксана Садыкова.

Придерживаться режима

Всегда надо ложиться в одно и то же время.

Провести водные процедуры

Чтобы снять напряжение перед сном, стоит принять горячую ванную или тёплый душ.

Включить приглушённый свет

С наступлением сумерек вырабатывается мелатонин, способствующий засыпанию. Поэтому вечером используйте тёплое освещение.

Съесть продукты, повышающие мелатонин

Среди них вишня, грецкий орех, банан, инжир и черешня. Небольшое количество этих продуктов поможет организму выработать собственный мелатонин.

Сделать дыхательную гимнастику

Дышать надо определённым образом: на счёт 4 — вдох, на счёт 4 — задержка дыхания, на счёт 4 — выдох. Так сможете успокоить нервную систему.

Выпить успокаивающий напиток

Настои мяты и травяные сборы прекрасно помогают уснуть. Но кофе и чаи (зелёный, чёрный) не стоит употреблять перед сном.

Начать медитировать

Медитация помогает засыпать гораздо быстрее.

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Иногда нужно только немного изменить ежедневные привычки — и качество сна повысится.