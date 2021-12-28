Какие кроссовки выбрать для бега зимой?

Чтобы не навредить себе, нужно ответственно подойти к этому вопросу.
Несмотря на то что во время бега кровь действительно быстрее циркулирует по организму и вы чувствуете тепло в ногах, лучше перестраховаться и взять утеплённую модель на плотной подошве.
Кроссовки из такого материала не пропускают влагу и не выпускают тепло от ног наружу, поэтому в них теплее, чем в спортивной обуви из обычной ткани.
Некоторые зимние кроссовки снабжают системой быстрой шнуровки, чтобы обувь можно было надевать, не снимая перчаток. В спортивном магазине можно купить «быстрые шнурки» отдельно.
Язычок должен плотно прилегать к ноге и выполнять функцию защиты от попадания снега.
Это дополнительная опция, которая выполнена из водонепроницаемой ткани и защищает щиколотку от минусовых температур.
После пробежки в утеплённых кроссовках важно вытащить и просушить стельку.
Если на вашем маршруте будет много холмистых и скользких участков, выбирайте кроссовки с шипами. В спортивных магазинах можно найти съёмные бахилы с наконечниками из металла.