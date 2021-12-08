Они не только ускоряют старение, но и приводят к опасным заболеваниям. Разбираемся вместе с Михаилом Заботиным, врачом-эндокринологом.
Это сахар, мёд и т. п. Они способствует ожирению и развитию таких опасных возрастозависимых заболеваний, как сахарный диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера и заболевания сердца.
Джанк фуд (чипсы, сухарики) вреднее фастфуда (бургеры, картошка), так как содержат множество искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов.
Копчёные изделия, многие виды сыра, соленья. Избыточное потребление соли приводит к развитию гипертонии и, как следствие, к болезням сердца.
Практически любые напитки, содержащие алкоголь, пагубно сказываются на состоянии здоровья, кроме того, они могут способствовать набору избыточного веса.
Это сосиски, бекон, колбасы. В них содержится много соли, а в некоторых — ещё и сахара, нитраты, трансжиры, консерванты, ароматизаторы и множество других добавок.
Сбалансированное и правильное питание — залог хороших результатов.