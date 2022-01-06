Так одежда и обувь прослужат дольше.
Очистите её от грязи и мусора, забившегося в протекторы во время занятий на улице. Для этого используйте зубочистки или спички. Так материал кроссовок не испортится во время стирки.
На самой деликатной программе и при минимальной температуре – горячая вода или продолжительная стирка могут деформировать кроссовки.
Обязательно вытаскивайте стельки и шнурки из кроссовок. Индивидуальные ортопедические стельки стоит стирать вручную – тщательно и с мылом. Обычные – можно просто в машинке.
Лучше использовать специализированные гели, поскольку обычные порошки не всегда могут справиться. Большую часть одежды для тренировок делают из эластана, отталкивающего воду.
Он смягчает ткань и удерживает бактерии и неприятный запах. Альтернатива: дистиллированный уксус – добавьте в отдел для кондиционера полстакана перед последним циклом ополаскивания.
Временным решением от неприятного запаха в обуви могут стать мини-дезодоранты – фрешеры. Они наполнены древесной целлюлозой с ароматической отдушкой.
Спреи и пропитки помогут защитить обувь и одежду от дождя и грязи, что сократит количество стирок, а значит, вещи прослужат дольше.
Что можно закинуть в машинку, а с чем лучше справиться вручную.