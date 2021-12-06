Люк Акерман — чемпион мира по фристайл-мотокроссу и атлет Red Bull. Листайте дальше и приготовьтесь к видео, от которых захватывает дух! Погнали! →
Backflip Bonk: гонщик разгоняется и прыгает с трамплина, переворачивается назад и во время переворота касается колесами подвешенного на высоте 12 метров контейнера. →
360° Sand Curtain: Люк прыгает с одного насыпного трамплина на другой, пролетая через сыплющийся из ковша песок и совершая полный поворот вокруг своей оси. →
Tsunami Backflip: Люк летит над Рейном между судами, переворачиваясь и держась только за руль. →
Немецкий спортсмен-мотогонщик. В 12 лет выполнил обратное сальто на мотоцикле. А сейчас имеет 8 мировых рекордов.