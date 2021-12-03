6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить

Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

Сыры и йогурты

Молочные продукты вызывают пищевую аллергию. Это может задерживать жидкость в организме, мешать работе ЖКТ и способствовать появлению лишнего веса.

Перцы, баклажаны, помидоры

В них содержится соланин – ядовитое органическое соединение. Если вы чувствительны к этому веществу, такие овощи могут плохо сказаться на здоровье.

Пшеница, рожь, ячмень

В них содержится много глютена и дрожжей. Первый может усугубить проблемы и нарушить пищеварение. А дрожжевой грибок увеличивает риск воспалительных заболеваний кишечника.

Экзотические и сладкие фрукты

Избыток фруктозы увеличивает нагрузку на печень, из-за чего организм хуже расщепляет и усваивает жиры. Злоупотребление фруктами может привести к нарушению липидного обмена.

Мясо и птица

И в красном, и в белом мясе содержатся Омега-6 жирные кислоты. Повышенное содержание этого вещества в организме увеличивает риск ожирения.

Яйца

В них содержится немало холестерина. У тех, кто ест много яиц, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше.

Подробнее о теме: 6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить в меню

Их негативное влияние на организм не так очевидно, поэтому многие об этом даже не задумываются.