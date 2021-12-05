За один час такой активности при умеренном темпе сжигается около 300 ккал.
Работает ежедневно с 10:00 до 23:00 в период с 29 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
В будние дни время работы с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.
Технический перерыв — с 15:00 до 17:00.
Понедельник — технический день.
В будние дни два сеанса: 16.00–18.30 и 19:30–22:00. Выходные и праздничные дни — три сеанса: 13:00–15:30; 16:30–19:00; 20:00–22:30.
Понедельник — технический день.
Расписание сеансов: 10:00–12:00; 13:00–15:00; 17:00–20:00; 21:00–23:00.
Технический перерыв с 15:00 до 17:00.
Понедельник — выходной.
Если до сих пор сомневаетесь, вот несколько причин, чтобы начать.