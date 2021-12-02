Чтобы войти в новый год свободными и заряженными.
В течение следующих 30 дней придерживайтесь режима сна, ложитесь спать в одно и то же время каждый день. Вы увидите каким бодрым станет даже самое раннее утро.
Выделите как минимум 10 минут в день, которые вы будете уделять спортивным упражнениям. Это поможет разбудить организм и подготовить его к полноценному активному дню.
Очистите своё медиапространство: удалите лишние подписки, сократите время, проведённое в социальных сетях до 1 часа в день, и вы удивитесь, как много времени у вас появится.
Попробуйте совершенно новый вид активности в течение этого месяца — это поможет разгрузиться эмоционально и наверняка подарит много положительных эмоций, а может, и новое любимое хобби.
Уделяйте планированию 10 минут каждый день, и тогда к концу месяца вы будете иметь большой осознанный план. Постарайтесь не переносить на следующий год то, что можно сделать в этом.