Выяснили, что поможет сохранить здоровье и фигуру, с редактором Маргаритой Иванниковой.
В течение дня важно дезинфицировать руки. Например, после походов в магазин или поездок в общественном транспорте.
Так будет проще соблюдать питьевой режим. К тому же в офисе её можно пополнить и не покупать новую.
Если использовать её, можно сократить риск зубных заболеваний и поддерживать здоровье в целом.
Сейчас это неотъемлемая вещь. Важно защитить себя от инфекций.
С их помощью можно протереть рабочую поверхность или телефон. А это стоит делать регулярно.
Возьмите белковый батончик или фрукт, чтобы иметь возможность быстро перекусить.
Если вдруг поранитесь, важно, чтобы в рану не попали грязь и инфекция.
Обязательно берите с собой жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические средства.