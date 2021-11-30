8 вещей, которые всегда должны быть в сумке

Выяснили, что поможет сохранить здоровье и фигуру, с редактором Маргаритой Иванниковой.

Антисептик

В течение дня важно дезинфицировать руки. Например, после походов в магазин или поездок в общественном транспорте.

Бутылка воды

Так будет проще соблюдать питьевой режим. К тому же в офисе её можно пополнить и не покупать новую.

Зубная нить

Если использовать её, можно сократить риск зубных заболеваний и поддерживать здоровье в целом.

Маска

Сейчас это неотъемлемая вещь. Важно защитить себя от инфекций.

Влажные и сухие салфетки

С их помощью можно протереть рабочую поверхность или телефон. А это стоит делать регулярно. 

Полезный перекус

Возьмите белковый батончик или фрукт, чтобы иметь возможность быстро перекусить.

Пластырь

Если вдруг поранитесь, важно, чтобы в рану не попали грязь и инфекция.

Базовая аптечка

Обязательно берите с собой жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические средства.