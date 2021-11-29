5 способов отсрочить старость

Рассказываем вместе с фитнес-экспертом Егором Фукаловым.

Бегать и ходить

Это самое простое.
Старайтесь заниматься от 60 до 150 минут в неделю, оптимальная скорость бега — около 6-8 км/ч.

Пить больше жидкости

У каждого человека индивидуальный питьевой режим. Употреблять нужно столько воды, сколько требует ваш организм.

Тренироваться

Силовые упражнения формируют мышцы и тратят энергию. Тренируйтесь не меньше двух раз в неделю, чтобы держать себя в тонусе.

Следить за питанием

В ежедневный рацион должны входить овощи, фрукты, полезные пищевые добавки (при необходимости). Питание лучше сделать сбалансированным, состоящим из белков, жиров и углеводов.

Сменить образ жизни

Курение, употребление алкогольных напитков, нарушенный режим дня — всё это негативно влияет на организм.

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