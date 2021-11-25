Они приблизят вас к желанным кубикам.
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки поддерживают голову. Оторвите лопатки от пола, поясница остаётся прижатой. Затем вернитесь в исходное положение.
Исходное положение: в висе/упоре, ноги свободно опущены. Плавно поднимите прямые или согнутые ноги, а потом опустите их в исходное положение.
Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки с мячом за головой. Поднимите корпус и бросьте мяч в стену. После отскока мяча вернитесь в исходное положение.
Исходное положение: лёжа на спине, руки с фитболом вытянуты за головой, ноги прямые. Выполните скручивание и перехватите фитбол ногами. Вернитесь в исходное положение, но с мячом в ногах.
Исходное положение: лёжа на спине, поясница прижата к полу, руки за головой. Левую ногу вытяните вперёд, а правую подтяните к груди. На выдохе поднимите левое плечо и потянитесь к правому колену.
Получилось сделать эти упражнения? Переходим к следующим.