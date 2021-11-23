8 полезных cоветов.
Сейчас на рынке множество средств для разных материалов. Они разработаны специально для обуви и отлично справляются со своей задачей.
Чаще всего это агрессивные средства, которые разъедают поверхность и «выжигают» цвет. Если появилось пятно, перестрахуйтесь и отнесите кроссовки в химчистку.
Это позволит сохранить не только пальцы, но и форму кроссовка.
Даже самое маленькое загрязнение легче устранить сразу. В противном случае оно может въесться в материал и доставить трудности при чистке.
Есть высокий риск испортить обувь даже на режиме бережной стирки. Ручная стирка всегда в приоритете.
Никакой сушки на батарее! Это деформирует обувь и способствует расслаиванию. Только сушка при комнатной температуре или специальными электрическими приборами.
Кроссовки не успевают основательно высохнуть за одну ночь, поэтому чередуйте любимые модели.
Без прокладки в виде носочков обувь будет впитывать пот и запах, а значит – портиться изнутри. Это золотое правило, которое не только убережёт от мозолей, но и поможет сохранить первозданный вид.