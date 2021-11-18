Там прошёл чемпионат Европы по BMX-фристайлу.
Большой и со множеством линий для катания. Фигуры стояли достаточно плотно, что позволяло спортсменам сделать больше трюков.
Из-за особенностей парка атлеты могли сделать больше прыжков, чем на Олимпийских играх.
Это очень важно! Ведь после ЧМ во Франции многие участники получили травмы. Скейтпарк был собран неграмотно, из гнилых материалов и с ужасно подобранными расстояниями между фигур.
Алессандро Барберо говорит, что соревнования были похожи на праздник. А у атлетов было всё, что им нужно: трамплины, линии, атмосфера.
Вынуждены расстроить желающих прийти и покататься: сразу после соревнований парк разобрали.