5 привычек, которые убивают пользу от тренировок

Придётся избавиться от них как можно скорее.
Разминку нужно делать обязательно, поскольку она разогревает тело перед занятием и за счёт этого снижает риск возникновения травм.
Если вы из тех людей, которые занимаются раз в неделю и потом забрасывают тренировки на месяц, пора что-то поменять. Без системы и дисциплины вы не добьётесь хороших результатов.
Боль – это всегда сигнал об опасности, который посылает нам организм. Если в теле появляется резкая боль, которая мешает заниматься, нужно сразу же прекратить тренировку.
Зачастую люди тратят меньше калорий за тренировку, чем наедают потом. То, что вы едите, должно вписываться в дневной калораж.
Он создаёт дополнительную нагрузку на сердце и печень. А во время занятий спортом сердечно-сосудистая система и так работает на пределе. Поэтому алкоголь может сильно перегрузить организм.
Обратите внимание на эти ошибки. Возможно, именно из-за них вы не видите прогресса.