В Исландии создали пуховик из использованных масок

Стильный способ обратить внимание на экологию в 2021 году.

Тобиа Замботти и Алекси Саастамойнен из Исландии разработали пуховик из использованных защитных масок, органической шерсти и прозрачного переработанного ламината.

Эта модель создана, чтобы решить одну из важнейших проблем современности — загрязнение окружающей среды.

Маски сократили количество заражений. Но выброшенные средства защиты наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

Льдисто-голубой пуховик был создан исландскими дизайнерами, которые собрали около 1500 светло-голубых масок с улиц Рейкьявика.

Маски тщательно дезинфицируют газообразным озоном и отправляют в Хельсинки, где они становятся необычной начинкой для Coat -19.

Большинство масок изготовлено из полипропилена, который также используется в производстве наполнителя для пуховиков. Тот же материал, та же функция, хотя и в другой форме.

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