Люксовые бренды делают акцент на экологичность и цвет.
Бренды выпустили куртки оверсайз кроя с эффектом «прозрачности». Они состоят из переработанных материалов и органического хлопка.
Новая яркая коллекция курток, состоящих из переработанной высокотехнологичной ткани, украшена оригинальным стёганым узором Monogram Flower. Здесь почти все цвета радуги и несколько фасонов курток.
Итальянцы остаются верны себе — много блеска, лак, металлик и неповторимые силуэты. Кажется, их пуховики не перестают быть классикой даже в такой интерпретации.
Бренд возродил культовую одноимённую коллекцию, известную как униформа международной команды исследователей, пересёкших Антарктиду в 1990-х годах.
Это экологичная горнолыжная коллекция. Все куртки и костюмы наполнены 100%-ными восстановленными утиными перьями.
В коллекцию вошли сразу несколько моделей курток The North Face, каждая с фирменным принтом от Supreme.