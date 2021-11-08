7 правил, которые помогут чувствовать себя лучше

Если последуете им сегодня, завтра будете гордиться собой.

Постарайтесь хорошо выспаться

Завтра не станет лучшим днём, если вы будете уставшим и сонным. Счастью нужна ваша энергия.

Встаньте пораньше

Оставьте утро для себя. Не торопитесь, время есть. Например, сделайте небольшую зарядку — это отличный способ начать день.

Устройте себе detox-день

Или откажитесь от одного вредного продукта. Движение к цели можно начать с маленького шага, а не ждать сезона овощей.

Составьте список дел

Сделайте упор не на количество, а на качество. Вас больше вдохновит несколько выполненных задач, чем отсутствие галочек в списке.

Визуализируйте свой день

Будьте как можно более конкретным и поддерживайте позитивные мысли. То, что смогло увидеть наше сознание, легче исполнить в жизнь.

Посетите новую тренировку

Так вы добавите активности и получите огромный заряд энергии от того, что ещё никогда не пробовали.

Наслаждайтесь мелочами

Чтобы завтрашний день стал лучшим в вашей жизни, необязательно совершать что-то безумное.