Если последуете им сегодня, завтра будете гордиться собой.
Завтра не станет лучшим днём, если вы будете уставшим и сонным. Счастью нужна ваша энергия.
Оставьте утро для себя. Не торопитесь, время есть. Например, сделайте небольшую зарядку — это отличный способ начать день.
Или откажитесь от одного вредного продукта. Движение к цели можно начать с маленького шага, а не ждать сезона овощей.
Сделайте упор не на количество, а на качество. Вас больше вдохновит несколько выполненных задач, чем отсутствие галочек в списке.
Будьте как можно более конкретным и поддерживайте позитивные мысли. То, что смогло увидеть наше сознание, легче исполнить в жизнь.
Так вы добавите активности и получите огромный заряд энергии от того, что ещё никогда не пробовали.
Чтобы завтрашний день стал лучшим в вашей жизни, необязательно совершать что-то безумное.