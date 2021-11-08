Как избавиться от боли в мышцах после тренировки?

Собрали три действенных способа.

Умеренные физические нагрузки

Хорошенько разомнитесь и повторите тренировку, исключая работу с большими весами. Упражнения улучшают кровоток и ускоряют обмен веществ, поэтому мышцы восстанавливаются быстрее.

Массаж

Если хочется снять ощущение тяжести в мышцах, сделайте самомассаж или обратитесь к специалисту. Это поможет разогреть мышцы и на время уменьшить боль.

Лекарства

Нестероидные противовоспалительные хорошо помогут снять боль в мышцах и суставах. Но будьте осторожны, их можно принимать не всем. Сначала проконсультируйтесь с врачом и тренером.

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