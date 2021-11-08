Как избавиться от боли в мышцах после тренировки?

Собрали три действенных способа.
Хорошенько разомнитесь и повторите тренировку, исключая работу с большими весами. Упражнения улучшают кровоток и ускоряют обмен веществ, поэтому мышцы восстанавливаются быстрее.
Если хочется снять ощущение тяжести в мышцах, сделайте самомассаж или обратитесь к специалисту. Это поможет разогреть мышцы и на время уменьшить боль.
Нестероидные противовоспалительные хорошо помогут снять боль в мышцах и суставах. Но будьте осторожны, их можно принимать не всем. Сначала проконсультируйтесь с врачом и тренером.
Боль обычно появляется на второй день после занятий. И вот почему.