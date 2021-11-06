Мокрое и холодное межсезонье не станет проблемой.
Результат коллаборации с Converse и бренд paria / FARZANEH получил стильный футуристичный внешний вид с элементами иранской культуры.
13 ноября станут доступны высокие ботинки от Канье. Яркие и функциональные — они выделят из толпы и позволят наслаждаться комфортом.
Утеплённые стильные кроссовки на высокой подошве из пеноматериала — обновлённая низкая версия с наследием первой модели 1989 года.
Новая версия классических «челси» от Puma получила замшевый верх и контрастную резиновую отделку.
В этих ботинках можно ни о чём не беспокоиться ― утеплённая подкладка согреет ступни, а с мягким верхом будет уютно и комфортно.
Подошва с улучшенным сцеплением и непромокаемой поверхностью дополнена ярким дизайном. Эта модель станет незаменимой в любых условиях.
В каждом изделии — мягкая овчина и универсальная подошва для улицы. Новые анималистичные расцветки добавят яркости образу.