7 пар обуви против холода и слякоти

Мокрое и холодное межсезонье не станет проблемой.

Converse Pro Leather X2 Zip

Результат коллаборации с Converse и бренд paria / FARZANEH получил стильный футуристичный внешний вид с элементами иранской культуры.

adidas Yeezy Sulfur

13 ноября станут доступны высокие ботинки от Канье. Яркие и функциональные — они выделят из толпы и позволят наслаждаться комфортом.

Nike WMNS Lahar Low

Утеплённые стильные кроссовки на высокой подошве из пеноматериала — обновлённая низкая версия с наследием первой модели 1989 года.

Puma Mayze Chelsea Suede

Новая версия классических «челси» от Puma получила замшевый верх и контрастную резиновую отделку.

adidas by Stella Mccartney cold.dry

В этих ботинках можно ни о чём не беспокоиться ― утеплённая подкладка согреет ступни, а с мягким верхом будет уютно и комфортно.

Vans UltraRange Exo Hi Gore-Tex MTE-2

Подошва с улучшенным сцеплением и непромокаемой поверхностью дополнена ярким дизайном. Эта модель станет незаменимой в любых условиях.

UGG Feel You Neumel

В каждом изделии — мягкая овчина и универсальная подошва для улицы. Новые анималистичные расцветки добавят яркости образу.