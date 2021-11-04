Спортсмены в глянце: кто попал на обложки в 2021-м?

Российские и зарубежные журналы с изображениями знаменитостей.

Винус Уильямс

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» попала на обложку октябрьского Cosmopolitan вместе со своим псом Гарольдом.

Криштиану Роналду

Обложка российского издания с португальским спортсменом вышла в июле 2021-го и стала олицетворением всего спортивного номера.

Олимпийские чемпионы Токио

Евгений Рылов, Никита Нагорный, Альберт Батыргазиев, Максим Храмов и Владислав Ларин на обложке коллекционного номера GQ.

Наоми Осака

В июльском номере TIME теннисистка рассказала про важность ментального здоровья спортсмена.

Льюис Хэмилтон

В ноябре 2021-го один из самых влиятельных американских журналов The Wall Street Journal назвал Хэмилтона спортивным новатором года и разместил его на обложке.