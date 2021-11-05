Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

Это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти вещества замедляют старение, защищают от ультрафиолета, стимулируют рост волос, укрепляют ногти и кости.