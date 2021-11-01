5 коллабораций, которые мы ждём

Уличную моду захватили настолки и популярные сериалы.

UNO x Nike x Яннис Адетокунбо  

Коллекция посвящена 50-летию популярной игры и включает в себя кроссовки Zoom Freak 3, Air Force 1 и слипоны Offline, а также футболки.

Reebok x Monochrome

Это уже вторая совместная коллекция брендов. На этот раз главными цветами станут серый, розовый и жёлтый неон, а помимо пуховиков, выйдут футболки, костюмы и кроссовки.

Netflix X магазин из Бангкока Carnival

Бренды выпустили коллекцию, вдохновлённую сериалом «Игра в кальмара». Каждая вещь вышла тиражом в 456 штук.

Athletic Propulsion Labs X фильм «Дюна»

В коллекцию вошли три пары кроссовок с отсылками к планетам из фильма.

Supreme X The North Face

Стритвир-гиганты выпускают осенне-зимнюю коллекцию, в которую войдут тёплые куртки и жакеты с принтами в виде хаотично разбросанных надписей Supreme.