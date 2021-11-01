Чемпионат Европы по BMX-фристайлу – 2021, Москва

Где и когда: 13-14 ноября Music Media Dome

Атлеты из 14 стран встретятся в Москве чтобы выяснить,, кто успел растерять форму после Олимпийских игр, а кто наоборот.